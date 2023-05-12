Bursa’nın en büyük şehir parkı olan Mustafakemalpaşa Millet Bahçesi’ni ve 30 yıldır atıl durumda olan 7’den 77’ye tüm Mustafakemalpaşa’nın özlemle beklediği Gençlik Merkezini ziyaret eden Milletvekili Mustafa Esgin ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, canlı yayın üzerinden tamamlanan projelerin tanıtımını yapıp, yeni icraatlarını konuştular.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa’ya nefes aldıran, 76 dönüm arazi üzerine kurulu ilçenin vizyon projelerinden biri olan sosyal donatı alanı Mustafakemalpaşa Millet Bahçesinin ilk Cuma namazı kılındı.

1991 yılında temelleri atılan, uzun yıllar boyunca atıl durumda kalan mega proje tamamlandı. İlçe girişinde 40 dönüm arazi üzerine kurulu Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın uyumlu çalışmasıyla, Bursa’da eşine az rastlanan bir kompleks halini aldı.

Milletvekili Mustafa Esgin ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar açılışına sayılı günler kalan Gençlik Merkezini gezerek incelemelerle bulundu. İlçenin en kapsamlı yatırımı olduğu vurgusunu yapan Başkan Kanar’’ 7’den 77’ye çok uzun yıllar huzurla keyifle tadını çıkaracağız Millet Bahçemiz ve 30 yıldır özlemle beklediğimiz, gençliğimizin hayali Gençlik Merkezi’mize kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çok şükür ilçemiz icraatlerle büyümeye devam ediyor. 4 yıl gibi bir sürede ulaşımdan tarıma, altyapıdan, sosyal yaşama ilçenin her bir noktasına dokunarak, 100 yıla damgasını vuracak hizmetler kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.