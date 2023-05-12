MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, deprem bölgesine yardım faaliyetleri kapsamında Hatay’ın Serinyol ilçesinde kurulan çadır kentlerde dağıtılmak üzere 25 ton içme suyu gönderildi.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkez üslü büyük depremlerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, yaraların sarılması amacıyla afet bölgesine destek olmaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren gerek araç- gereç, gerek personel desteğiyle hem arama kurtarma hem de depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yardımlar devam etti. Yaşanan depremlerin büyüklüğü ve etkilediği alanın oldukça geniş olması sebebiyle MASKİ Genel Müdürlüğü, afet bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan su teminine yönelik ilk andan itibaren sürdürdüğü desteklerine yine devam etti.

AFAD tarafından belirlenen ihtiyaçlara yönelik harekete geçen MASKİ Genel Müdürlüğü, AFAD koordinesiyle Hatay’ın Serinyol ilçesinde kurulan çadır kentlerde dağıtılmak üzere 25 ton civarında 1 tır içme suyunu deprem bölgesine gönderdi.