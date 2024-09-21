Bursa’da trafik denetimine takılan çalgı ekibi, polise zor anlar yaşattı. ’Müşteri çağırdı, o ısmarladı diye 2 tane bira içtim’ diyen sürücü, 0,81 promil alkollü çıktı. Sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzuru ve güveni için uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak yapılan uygulamada, trafik ekiplerini karşısında gören bir sürücü araçtan inerek bagajla uğraşmaya başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri aracın yanına gitti. Ekiplerin alkolmetreyi üfletmesi sonrası 0,81 promil alkollü çıkan H.B., ’Ağabey müşteri çağırdı, 2 tane bira içtim’, ’Yapma ağabey, kurban olayım’ dese de cezadan kaçamadı. Sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.