Myra Çikolata Evim dualarla açıldı

Batıkent Migros AVM yanında hizmete giren Myra Çikolata Evim, yoğun katılım ve dualar eşliğinde hizmete girdi.

Ekonomisi ve artan nüfusu ile dikkat çeken İnegöl’de her gün yeni işletmeler hizmete girmekte. Son olarak Batıkent Migros AVM’nin hemen yanında hizmete giren Şeyma Agan Mustafa Agan ve Okan Güneş ortaklığı kurulan Myra Çikolata Evim’in açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Açılışta konuşan İşyeri ortaklarından Şeyma Agan, "Myra Çikolata firmasının şubesini İnegöl de açmış bulunmaktayız. İşletmemiz de 50 çeşit çikolata olmakla beraber Belçika çikolata lezzetimiz de bulunmaktadır. Değerli İnegöl halkını bu lezzetler tatmak için işletmemize bekliyoruz" dedi.

İNEGÖL BEREKETLİ BİR ŞEHİR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Şehrimizde yeni iletmelerin açılması kıymetli önemli. Şehir hızlı büyüyor. Nüfus olarak her yıl 6-7 bin büyüyoruz buda yeni işletme ihtiyacı doğuyor. İnegöl bereketli bir şehir. Ben işletmeci kardeşimizi tebrik ediyorum cesaretinden dolayı. Aramızda çok kıymetli misafirlerimizi görüyorum hepsine hoş geldiniz diyorum.”

CESARETLERİNDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise “Salih abi benin yıllardır tanıdığım abim, birlikte çok görevde bulunduk. Salih abi vefalı adamdır, birini sevdi mi sever. Salih abinin böyle bir gününde yer almak son derece mutlu oldum. Klasik pastanelerden çıkıldı bu tarz mekanlara dönüyor. Kardeşlerimiz burada kaliteli ürünleri ile ilgi ve alakalaları ile inşallah kazanç sağlarlar. Ülke olarak zor süreçten geçtiğimizi düşünebilirsiniz. Ben sürekli yurt dışına çıkıyorum görevim icabiyle. Her gidiş gelişten sonra ülkeme biraz daha aşık oluyorum. Bunu siyaseten demiyorum. Bizim memleketimizde harika işler de yapılıyor. Almanya’da da sıkıntılar var. Danimarka’da bir ev kirası çok yüksek. Ocak ayından sonra bizim ülkemizde çok güzel gelişmeler olacak. Cesur olmamız lazım, ülkemize ve şehrimize güvenmemiz lazım. Rızkın 10’da dokuzu ticarettedir. Ticaret bereketlidir. Hayatın ilk yılları hep zordur ilerleyen yıllarda sistem oturur ve çok güzel işler olur. İşletmemiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. “

Yapılan konuşmaların ardından iş yerinin açılış kurdelesi yapılan duaların ardından kesildi. Protokol üyeleri iş yerini gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı.