20-24 Kasım tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 36. sı düzenlenen MOSCOW MEBEL 2022 Fuarına İnegöl Mobilya Sanayiciler Derneği (İMOS) organizasyonu ile 25 İnegöllü firma katılım sağladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İMOS başkanı Osman AYBİL;

İnegöl Mobilyası tanınırlığının artırılması ve İnegöllü Sanayicilerin dünya pazarlarına açılması adına İMOS olarak yaptığımız çalışmalar kapsamında, hedef pazarlarımızda düzenlenen önemli fuarları yakından takip etmekteyiz. Üye firmalarımızın katılımı noktasında ulaşım, stant ve lojistik alt yapı organizasyonlarını firmalarımız için daha katlanılabilir düzeye indirgeyerek İnegöl Mobilyasının önemli fuarlarda adını duyurması konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Asya pazarının önemli fuarlarından biri olan MOSCOW MEBEL 2022 fuarında da gerekli organizasyon çalışmalarını gerçekleştirerek yaklaşık 25 firmamızı bu fuarda yer almasını sağladık.65,000 ziyaretçi sayısına ulaşılan fuarda İnegöllü firmalarımız ürünlerini sergileme fırsatı buldular.Ağırlıklı olarak Rusya,Azerbaycan,Kırgızistan,Kazakistan,Dağıstan,Çeçenistan,Ermenistan,Moğolistan ve Gürcistan gibi ülkelerden misafirlerin ziyaret ettiği fuarda İnegöllü firmalar tasarımları ile ön plana çıktılar.

Uluslararası anlamda Türkiye’nin bir tedarik üssü olması manasın da önemli bir süreçten geçtiğini düşünüyoruz. Mobilya sektörünün bu süreçten daha kazançlı çıkması adına yurt dışı fuarları bizler için oldukça önemli. İMOS olarak İnegöl Mobilyasını Dünya ile buluşturma adına çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.