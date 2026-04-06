Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran davasında 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bahtiyar yeniden hakim karşısına çıkarken, savunma sırasında baba Arif Güran’ın tepkisiyle duruşmada gerginlik yaşandı. Savcı ise ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

YARGITAY, BAHTİYAR İÇİN VERİLEN KARARI BOZMUŞTU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Bahtiyar'ın tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak duruşmada hazır edilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmanın 6 Nisan'da yapılmasına hükmetmişti.

GÜRAN AİLESİ SALON DIŞINA ÇIKARILDI

Bugün görülen dava ise hareketli başladı. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın olay gününü anlattığı sırada, baba Arif Güran ile Bahtiyar arasında küfürleşme yaşandı. Tartışmaların ardından Güran ailesi polis eşliğinde duruşma salonundan çıkarıldı.

"SALİM GÜRAN CESEDİ PARÇALAMAMI İSTEDİ"

Ardından savunmasına devam eden Bahtiyar, "Olay günü sabah 6.30’da Çarıklı’ya gittim, öğlen vaktinde eve geldim. Eşim ‘Suyumuz akmıyor’ dedi, ben de Salim Güran’ı aradım. Saat 3 gibiydi, sadece suyu konuştuk. Daha sonra Salim Güran beni çağırdı. Yukarı çıktığımda cesedi gördüm. Bana ‘Bu cesedi götüreceksin’ dedi. Kabul etmedim, silah çekti; beni ve oğlumu tehdit etti. Mecbur kalıp cesedi götürdüm" dedi.

Bahtiyar ayrıca "Salim Güran gelip cesedi parça parça yapıp yok etmemi istedi. Ben bunu yapmadım. Eğer yapsaydım o ceset bulunmazdı, ben de burada yargılanmazdım" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

Savunmaların ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık için “suça iştirak iradesiyle yardım” kapsamında değil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.