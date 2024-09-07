Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin Güran'ın bulunması için yapılan arama çalışmaları, 17. gününde yoğun bir şekilde devam ediyor. Küçük kızın izini sürmek için bölgede gerçekleştirilen çalışmalara, yeni gelen ihbarlar ışığında yön verildi.

Olay, 21 Ağustos öğleden sonra Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışında evine dönmeyince ailesi, ilk olarak kendi imkanlarıyla aramalara başladı. Köylülerle yapılan aramalardan da sonuç alınamayınca, Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00'de jandarma karakoluna başvurarak kızının kaybolduğunu bildirdi.

Bunun üzerine, Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Ekipleri ve ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç sorgulandı, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar detaylı bir şekilde incelendi. Şu ana kadar toplamda 12 bin 565 araç, 130 kişinin ifadesi alındı ve 32 bin 952 kişi kontrol edildi. Arama ekipleri, 7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda tarama gerçekleştirdi.

Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. 21 Ağustos'ta saat 15.15'te, okulun güvenlik kamerasında Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve sonrasında tepe yolunu kullanarak evine doğru ilerlediği görülüyor.

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede ve 28 Ağustos'ta 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak bu terliklerin, ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Diyarbakır'daki arama ekiplerinin yanı sıra, Ankara'dan gelen özel ekipler de koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürüyor. Mahallenin içi ve çevresi 8 kez tarandı, fakat Narin'e dair herhangi bir iz bulunamadı. Ayrıca, 15'inci günde, mahalle mezarlığında yakın zamanda defnedilen mezarlar özel cihazlarla tarandı, ancak bu aramalarda da herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaşan bir arama yaptı. Suya giren 5 dalgıç, ellerindeki çubuklarla derenin dibinde ve yatağında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama çalışmalarına iz takip köpekleri de destek verdi. Sosyal medyada ise Narin Güran ile ilgili paylaşımlar yapan iki farklı ekip, bilgilendirme yaparak kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.