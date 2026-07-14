İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 kişiden biri olan dernek başkanı Haluk Levent'e yönelik iddialar büyük yankı uyandırdı.

Savcılık soruşturmasında "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama", "örgüt kurma ve yönetme" ile "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları istinat edilen Levent'in ortaya çıkan yeni görüntüleri tepki çekti.

KUMAR MASASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

6 Şubat depremleri sonrası deprem bölgesine destek amacıyla AHBAP Derneği adı üzerinden toplanan milyonlarca liranın akıbeti merak edilirken, Levent'in ortaya çıkan yeni görüntüleri skandallara yenisini ekledi.

Haluk Levent'in kumarhanede rulet oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet'teki ifadesi süren Levent'in kumarhanedeki fotoğrafları soruşturma dosyasına girdi.

1 MİLYAR LİRAYA YAKIN BAHİS İDDİASI

Soruşturma kapsamında Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edildi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildiği vurgulandı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınmıştı.