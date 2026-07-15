Gram altının alış fiyatı 6 bin 46 TL, satış fiyatı ise 6 bin 117 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 5 bin 528 TL’den alınırken 5 bin 719 TL’den satılıyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 313 TL, satış fiyatı ise 4 bin 469 TL oldu.

Çeyrek altın 9 bin 911 TL alış, 10 bin 6 TL satış fiyatından işlem görüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 875 TL, satış fiyatı ise 9 bin 957 TL olarak açıklandı.

Yarım altın 19 bin 822 TL’den alınırken 19 bin 994 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 39 bin 517 TL, satış fiyatı ise 39 bin 799 TL oldu.