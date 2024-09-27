Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırıkla ilgili olarak, Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu'nun raporunda, "Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırıldığı" konusunda adli tıbbi açıdan net bir ayrım yapılamadığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığın, "(annesi) Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı" gerçekleştiği konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığına oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi.

GÖZLER BU RAPORDAYDI

Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde bir dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırıkla ilgili raporu tamamladı.

Raporda, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran (18) ile annesi Yüksel Güran'a (44) ait adli ve tıbbi belgeler, ağız ve diş ölçü modelleri, kalıplar, fotoğraflar, videolar ve grafiklerin bir arada değerlendirildiği ifade edildi.

Raporda, Enes Güran'ın sağ ön kolundaki yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri ve rengi dikkate alındığında, muayene tarihinin 27 Ağustos olduğu ve lezyonların 3-6 gün içinde (21-24 Ağustos) meydana geldiği belirtiliyor. Anılan lezyonların mor renkte, yarım daire veya hilal biçiminde, kesintisiz yapıda olduğu ve tipik diş izlerine ait belirgin kesici kenar ve derinlik özellikleri taşımadığı vurgulanırken, mevcut lezyonların görünümünün insan ısırık iziyle uyumlu olabileceği ifade ediliyor.

TESPİT EDİLEMEDİ

Söz konusu raporda, "Adli Tip Kurumu Adli Bilişim ihtisas Dairesi Ses ve Görüntü inceleme şubesinin raporu, Yüksel Güran'a ait olduğu bildirilen ağız ve diş ölçü modelleri, Enes Güran'ın diş ve çene muayenesi ile alınan diş izleri, Narin Güran'a ait panoramik grafi, otopsi verileri, skopi görüntüleri ve fotoğraflardan elde edilen diş ve çene bulguları hep birlikte değerlendirildiğinde Enes Güran'ın sağ ön kolundaki lezyonların Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran tarafından ısırılmak suretiyle meydana getirilmiş olabileceği ancak Cumhuriyet Başsavcılığınca sorulduğu üzere söz konusu lezyonların ABFO (American Board of Forensic Odontology) kriterlerine göre '5 sonuçsuz' kategorisinde olduğu, dolayısıyla diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği" tespitine yer verildi.

Sonuç olarak eldeki tüm verilerle ağabeyinin kolundaki ısırığın "Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu" hususunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığının oy birliğiyle mütalaa edildiği raporda kaydedildi.