Ağustos ayında kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yürek sızlatan ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Histopatoloji raporuna göre, Narin boğularak öldürüldü ve katil zanlısının özellikle sol boyun bölgesine yoğun şiddet uyguladığı belirlendi

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, yapılan incelemelerde Narin'in göğsüne baskı yapılarak boğulduğu belirlendi. Kanamanın yoğun olduğu bölgeler ve göğüs tarafındaki baskı izleri, katil zanlısının Narin'i arkadan koluyla sararak boğduğuna işaret ediyor.

BOYUN BÖLGESİNDE 4 SONUÇ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in histopatoloji raporunda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait parçaların birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma oluştuğu belirtildi.

Rapordaki detaylarda, Narin’in boyun bölgesine dair dört önemli sonuca dikkat çekildi.

BOYUN VE ÇENE...

Raporda, Narin’in boyun bölgesindeki kanamaların detayları yer alıyor. Belirlenen dört sonuçtan üçü, boyun bölgesindeki hasarlara dair.

Sonuçlara göre, Narin’in boynun ön kas gruplarında, enseyle birleşen sol bölümde ve sol çene altındaki kemiklerde de kanama tespit edildi.

GÖĞÜS BÖLGESİNDE KANAMA

Dikkati çeken dördüncü sonuç ise Narin’in göğüs bölgesinin de zarar gördüğüydu. Raporda yer alan bulgulara göre, göğüs üstü ve cilt altında "ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen" kanamaya uyumlu veriler elde edildi.

KATİL GÖĞSE BASKI YAPMIŞ

Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Narin’in raporuna göre, katil zanlısı Narin’in göğsüne baskı yaparak özellikle sol boyun bölgesini daha ağırlıklı sıkarak öldürüyor.

ARKADAN KOLUYLA BOĞMUŞ

Ortaya çıkan bulgulara göre, Narin’in elle boğulduğu düşünülüyor. Kanamanın yoğun olduğu alanlar ve göğüs bölgesindeki baskı dikkate alındığında, katil zanlısının Narin’i arkadan kollarıyla sararak boğmuş olma ihtimali güçleniyor.

DÜĞÜMÜ ÇÖZECEK 91 BULGU

Narin’in histopatoloji raporu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne de iletildi.

Bunun yanı sıra, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Narin'in cesedinden alınan 91 farklı bulgunun titizlikle incelendiği ve önümüzdeki hafta detaylı adli tıp raporunun tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.