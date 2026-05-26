Bursa Büyükşehir Belediyesi, Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmetleri aracılığıyla 17 ilçede yılın 365 günü sürdürdüğü ev temizliği desteğini Kurban Bayramı öncesinde hızlandırdı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kendi temizliğini yapamayan ve temizliğini yapacak kimsesi bulunmayan ihtiyaç sahibi bireylerin evlerine giderek hummalı bir temizlik çalışması yaptı. Ekipler, vatandaşların bayram ziyaretlerinde yakınlarını en temiz şekilde karşılayabilmesi için evlerde büyük bir titizlikle dip köşe temizledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen vatandaşlar, bayram öncesi verilen temizlik desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Sağlık Dairesi Başkanlığı Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Ocak-Nisan ayları arasında toplam 1499 vatandaşa ev temizliği konusunda destek verdi.