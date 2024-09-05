Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında köy muhtarı olan amcası Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Salim Güran’ın tutuklanmasına sebep olan olay ise 15 Ağustos’ta sosyal medya platformu Facebook’ta yaptığı bir paylaşımın altına gelen bir yorum oldu.

Yorumda, benzin istasyonunda çalışan Murat Çınar Çatalca, Salim Güran'ın aracında Narin’in baygın ya da boğulmuş şekilde ön koltukta koyu kahverengi bir battaniyeye sarılı halde bulunduğunu iddia etti. Bu ifadenin ardından jandarma Çatalca’nın beyanını aldı ve olayla ilgili olarak Salim Güran gözaltına alındı.

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ederken, 8 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Köyün muhtarı olan amca Salim Güran ise, "Kasten öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla tutuklandı.

Murat Çınar Çatalca, olay gününe ilişkin Facebook'ta yaptığı yorumda, Salim Güran’ın Narin kaybolduktan kısa bir süre sonra köyden hızla ayrıldığını, benzin istasyonunda araçtan inerek marketten ıslak mendil aldığını ve kamera kayıtlarının jandarma tarafından alındığını ifade etti. Çatalca, jandarma tarafından bu kayıtların paylaşılmaması konusunda uyarıldığını da belirtti. Ayrıca Çatalca, olay sonrası Salim Güran’ın köye döndüğünde Narin’in kaybolduğunu öğrenmiş gibi davranarak üzüntü numarası yaptığını iddia etti.

Soruşturma devam ederken, Narin Güran’ın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.