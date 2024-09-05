Karabağlar Belediyesi, her ay düzenli olarak nakdi yardım ile giyim ve erzak yardımı yaptığı ailelerin çocuklarını unutmadı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi öncesi ilçede bulunan dar gelirli ailelerin çocuklarını unutmadı. Bu kapsamda, Karabağlar Belediyesi'nin Sosyal Destek Kartı ve Sosyal Butik’den düzenli olarak yararlanan ailelerin çocuklarına, öğrenci başı 750'şer lira eğitim desteği verilecek.

EĞİTİME DESTEK KESİNTİSİZ SÜRÜYOR Karabağlar Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında eğitime desteklerini aralıksız ve çok boyutlu olarak sürdürüyor. Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'yla yüzlerce öğrencinin uygun fiyat koşulları ve modern standartlarda konaklamasını sağlayan Karabağlar Belediyesi, KARBEM dershanesi aracılığıyla da her yıl binlerce öğrenciyi lise ve üniversitelere hazırlıyor. Ayrıca okulların bakım onarımları gerçekleştiriliyor, boya ve badana desteği veriliyor.

YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DESTEKLE BAŞLAYACAK 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesi, ilköğretim ve liseye devam edecek öğrenciler unutulmadı. Karabağlar Belediyesi bu kapsamda, her ay düzenli olarak nakdi yardımda bulunduğu Sosyal Destek Kartı'na ve Sosyal Butik’den erzak ve giyim yardımından yararlanan vatandaşların çocuklarına öğrenci başı 750'şer lira daha yatıracak. Böylece aileler, çocuklarının okul gereksinimlerinden bir bölümünü bu sayede karşılayabilecek.

BAŞKAN KINAY: YANLARINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, eğitim desteklerini de bu bakış açısıyla sürdürdüklerini söyledi. Karabağlar Belediyesi'nen her ay dar gelirli ailelere Sosyal Destek Kartı'yla nakdi yardımda, Sosyal Butik sayesinde de giyim ve erzak yardımında bulunduğunu belirten Başkan Kınay, “Yeni başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesi bu ailelerimizin çocuklarını da unutmadık. İlkokul, ortaokul ve liseye devam eden çocuklarının eğitim masrafları için bütçemiz olanaklarımız kapsamında katkı sunmak istedik. Bizler geleceğin sahibi olan gençlerimiz ve çocuklarımızı eğitim hayatlarında yanlarında olmayı sürdürecek ve onların daha aydınlık yarınlara ulaşması için tüm gücümüzle çalışacağız. Tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.