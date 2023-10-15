Uyuşturucu tacirlerine ardı sıra operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada "34 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ” operasyonlarında zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 190 şüpheli yakalandı" dedi. Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı 34 il arasında Bursa’da yerini aldı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonlar; Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta düzenlendi.