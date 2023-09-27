Bursa’nın Yenişehir ilçesinde narkotik polisleri toracılara göz açtırmıyor. İlçe merkezindeki gençlere uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir kişi, polisten kaçmaya çalışsa da kurtulamadı. İlçe merkezinde yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri ilçede gençlere uyuşturucu madde sattığı iddia edilen U.B. isimli şahsa operayon düzenledi. Koşarak kaçmaya çalışan U.B.’yi uzun bir kovalamaca sonrası Yenişehir ilçe meydanında yakalayan polisler U.B.’nin üzerinde yaptıkları aramada da 20 gram metamfetamin, uyuşturucu haplar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen para ele geçirdi. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen U.B. tutuklandı.