ABD Senatosu'nda Silahlı Kuvvetler Alt Komitesi oturumu sırasında İran'a saldırıları protesto eden eski asker Brian McGinnis, polis tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. Yaklaşan seçimlerde Yeşiller Partisi'nden Senato üyeliği için yarışan Brian McGinnis, polislere direnerek salonun kapısına tutunduğu sırada, "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" şeklinde bağırdı. McGinnis'i zorla dışarı çıkarmaya çalışan polislere Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy de yardım etti. Bu sırada McGinnis'in kolu kırıldı. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak tepki çekti.

Kaynak: İHA