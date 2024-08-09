Neutrogena Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kurucusu: Emanuel Stolaroff Kurulduğu Yer: Zürih, İsviçre Kuruluş Tarihi: 1930 Alan: Kişisel Bakım Hizmet Bölgesi: Dünya Çapı Sahibi: Johnson ve Johnson Merkezi: Los Angeles , Amerika Birleşik Devletleri Gelir: 6 milyar dolar (2005) Resmi Site: http://www.neutrogena.com.tr/

Neutrogena Hakkında Bilgi

Neutrogena, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ye ait bir kişisel bakım markasıdır. Marka dünya çapında ürün satmaktadır. Neutrogena markası, ilk olarak İsviçre’nin Zürih şehrinden kurulmasına karşın 1994 yılında Amerika’lı şirket Johnson ve Johnson tarafından satın alınmıştır.

Neutrogena, 1930 yılında Natone adı altında Emanuel Stolaroff tarafından küçük bir şirket olarak kurulmuştur. Kısa bir zamanda marka tanındı ve daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Şirketin kurucusu Emanuel Stolaroff, takvimler 1954 yılını gösterdiğinde Belçikalı kimyacı olan Edmond Fromont ile tanıştı. Bu ikili birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde cildi kurutmayan sabun formülünün patentini aldı. Yıl 1962 olduğunda şirketin ismi Neutrogena Corporation olarak değiştirildi ve 1967 yılında ise şirket başkanı Cotsen oldu.

Neutrogena şirketinin 1973 yılındaki hisseleri 1.2 milyon dolar kadar olmuştur. Şirkette yükselmeler devam ederken başkan Cotsen; dermotologlara ve lüks otellere sabun pazarlamaya başladı. Ayrıca akne karşıtı ve yaşlanma karşıtı yeni ürünler piyasaya sürüldü. Neutrogena markası, büyük fiyatlandırma savaşlarından uzak kaldı ve bu kendisinin yararına oldu. Marka 1982 yılında 3 milyon ABD doları gibi büyük bir kar rakamına ulaştıktan sonra, Cotsen şirketin CEO’su olarak işlerine devam etti.

Takvimler 1994 yılını gösterdiğinde ise; Neutrogena’yı hisse başına 35.25 $ ‘lık bir fiyatla 924 milyon $ karşılığında bir Amerika markası olan Johnson & Johnson satın aldı. Johnson & Johnson şirketinin dünya çapında olan tanınırlığı, Neutrogena’yı daha ünlü hale getirdi ve Hindistan , Güney Afrika ve Çin gibi büyük pazarlarda satış yapmasına yardımcı oldu. Günümüzde Neutrogena markası 70’den fazla ülkede satış yapmaktadır. Ayrıca şirketin İngiltere, Hindistan, Güney Kore ve Kanada’da büyük yan kuruluşları yer almaktadır.

Neutrogena Hangi Ülkenin

Cevap: Neutrogena, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.

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