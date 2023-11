Sürekli eşinin kendisine almış olduğu altınlarla poz verip videolar çeken Nevra Bilem hakkında şikayet yağıyor.

Fenomenin dolandırıcılık yaparak gelir sağladığı iddiaları sürerken yeni iddialar gündeme geldi.

Habere göre fenomen mağdurları artıyor, art arda şikayetler geliyor. Onlarca kişiyi mağdur eden Nevra Bilem hakkında iddialara göre 30 ayrı şikayet var.

Son olarak ise fenomene dair şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı.

Bir kişi fenomen yüzünden mağdur olup mesaj atınca aldığı yanıt şoke etti.

"O PARA SENİ BULUR" TELKİNİ

Nevra Bilem mağdura "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben dolandırıldım yani, ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et Ramazan'da bolca duanı et o para seni bulur" dedi.

Haberde fenomenin iddialar sonrası altın paylaşımlarını durdurduğu takılarını bile çıkardığı da iddia edildi. Aynı zamanda Nevra Bilem'in reklam paylaşımları da azaldı.