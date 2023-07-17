Nevşehirliler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde 7 yıl önce olduğu gibi yine meydanlarda aynı ruh ve heyecanla bir araya geldi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Türk Milletini tutsak yapmak isteyenlere, milli iradeyi ele geçirmek isteyenlere hep birlikte bir kez daha sesleniyoruz; bin yıldır bu topraklardayız ve binlerce yıl daha kalacağız. Hiç kimse bizi bu topraklardan atamaz, bu topraklardaki egemenliğimize ambargo koyamaz.” dedi.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde düzenlenen programa Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı Adnan Doğu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra konuşan Vali Becel, 15 Temmuz’un sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alan şerefli, şanlı bir direnişin en anlamlı örneği ve kapkara bir geceden aydınlık bir sabaha uyanışımızın mücadelesi olduğunu söyledi. Becel, “Böylesine anlamlı bir günde bir taraftan 251 vatandaşımızı aynı gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir mücadeleye tanıklık etmenin gururunu ilk günkü gibi yeniden yaşıyoruz. Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı bugünde tekrar ifade etmemiz gerekir ki tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında fedakârlık, özveri ve manevi bir ruh olduğunu unutmamak gerekir. Yıllarca ülkemizin en önemli kurumlarına sızmış bu hainler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, TBMM’ye, birçok kurumumuza ve doğrudan vatandaşlarımıza gözlerini kırpmadan kurşun sıkacak kadar bir ihanetin kimliğine bürünmüşlerdir. Bu ihanetin neticesinde aramızda ayrılıklar yaratmak isteyen tüm güçler gördüler ki, Türk Milleti asil kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile kimseye teslim etmez. Milletimiz demokrasiye göz dikenlerin hâkimiyetine asla girmez çünkü Türk milleti gerçekten büyük ve asil bir millettir.” diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ise şöyle konuştu; “ 15 Temmuz 2016 Cuma günü Genel Kurmay başkanlığında duyulan silah sesleri ve askeri hareketlilik ile başlayan hain darbe kalkışması Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünün üstünde güç tanımadım, tanımıyorum. Halkımızı şehir meydanlarına havalimanlarına davet ediyorum." açıklamasıyla darbe kalkışması olmaktan çıkmış bir destana, yeniden dirilişe dönüşmüştür. Yapılan bu kutlu çağrıya icabet eden yüz binlerce vatan evladı, tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Savaşımızda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiş, tankların önüne canlarını ve mallarını hiç düşünmeden koymuştur. Ülkesine, çocuklarının geleceklerine ve milli iradeye sahip çıkmış, toprağına göz diken hainlerin maşası olmuş aklını ve vicdanını başkasının kullanımına sunan Fetöcülere geçit vermemiştir. Vatanı savunmak için kullanılması gereken silahlar, darbeciler tarafından kendilerini ikna etmeye çalışan masum insanlara çevrilmiş, acımadan 251 vatan evladı şehit edilmiş ve 2734 vatan evladı da yaralanmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. “

Belediye Başkanı Savran da, “ Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. Bugün sıradan bir gün değil. 251 şehit verdiğimiz, 2 bin 193 vatan evladının gazi olduğu bir gün. Bugün topraklarımıza, bağımsızlığımıza göz dikenlerin, Kurtuluş Savaşı’ndan aldıkları dersi unutanların sizler sayesinde bir kez daha tutsak olmayacağımızı öğrendikleri gün. Bugün Alparslan’ın fethettiği ettiği toprakların hainlere bırakılmadığının gösterildiği gün. Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bağımsızlık ateşinin Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde harlandığı gün. Bugün, Türk yurdunun Türk yurdu olarak kalacağı ve burada yaşayan Türklerin hiçbir zaman sürgün edilemeyeceğinin, himaye altına alınamayacağının gösterildiği gün. Biz bu günü bir masal gibi anlatmayacağız. Biz bugünü tarih boyunca bizi hakir gören, bizi dışlamaya çalışan dünyaya verdiğimiz demokrasi dersini anlatmaya devam ederek anacağız. Bir kez daha dünyaya sesleneceğiz ki; Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Bunu unutanlara, unutmak isteyenlere, Türk Milletini tutsak yapmak isteyenlere, milli iradeyi ele geçirmek isteyenlere hep birlikte bir kez daha sesleniyoruz; bin yıldır bu topraklardayız ve binlerce yıl daha kalacağız. Hiç kimse bizi bu topraklardan atamaz, bu topraklardaki egemenliğimize ambargo koyamaz. “ dedi.

Programda daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması alanda kurulan dev ekrandan vatandaşlara izlettirildi.

Konuşmaların ardından Grup Dergah ve ünlü sanatçı Onur Şan’ın, kahramanlık türkülerini seslendirdiği konser programı gerçekleştirildi.