Nevşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlere yönelik düzenlenecek olan Doğa Kampı için başvurular başladı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü işbirliği ile çocuk ve gençlerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak, erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazanmaları amacıyla Doğa Kampı düzenleyecek. 29-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek kamp boyunca yapılacak eğitim ve etkinliklerle çocukların ve gençlerin sportif ve teknik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Nevşehir Belediyesi, eğlenceli ve eğitici serbest zaman aktiviteleriyle de katılımcıların kaliteli bir yaz tatili yapmalarını sağlayacak.

Sınırlı kontenjanla düzenlenecek olan Doğa Kampı’na katılmak isteyen 12-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için aileler 500 TL karşılığında kayıtlarını www.nevsehir.bel.tr adresinden yapabilecek. Kamp hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0384 2138693 nolu telefonunu arayabilir.