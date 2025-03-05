Sahur, iftar ve teravih namazları ile bir araya gelen Müslümanlar, hem gelenekleri yaşatıyor hem de paylaşmanın, birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.

İftar ve sahurlarda ise TV ekranlarında kamuoyunun yakından takip ettiği din adamları merak edilen sorulara cevaplar veriyor, önemli konularda değerlendirmelerde bulunuyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da ATV'de Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicileriyle buluştu.

Hatipoğlu'na yine birbirinden ilginç sorular yöneltiliyor.

Bu kapsamda dün akşam (4 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında konuklardan biri, Hatipoğlu'na vücuda dövme yaptırmakla ilgili bir soru yöneltti.

Konuk, "Dövme yaptırmak namaz ve abdeste engel midir?" diye sordu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ayrıntılarıyla cevap verdi.

"DÖVMEYİ PEYGAMBER EFENDİMİZ YASAKLADI"

"Dövme yapmayı Peygamber Efendimiz yasakladı." diyen Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimizin yasakladığı birkaç şey var, bunlardan birisi de dövme bir diğeri peruk. Hayvan tüylerinden peruk yapılıyordu. O da bir süre sonra koku yapıyordu. Bundan dolayı yasaklamıştır.

Diş arasında eğe ile dişleri oya oya ayırıyorlardı. O dönemde estetik öyleymiş. Dişler ayrık olunca daha kıymetliymiş. Daha karizmatik görünüyormuş. Vücuda zarar verdiği için onu da yasaklamış.

Peki yaptık. Şimdi silince de leke kalıyor... Şunu yapmak isteyebilir bir müddet sonra... 'Hocam ben dövme yaptırdım gusül abdestim geçerli mi geçersiz mi?' diye sorabilir.

Dövme abdest almaya, namaz kılmaya, ibadet etmeye elbette engel değildir. Ama keşke Efendimizin yasakladığı, vücutta böyle tahribat bırakan bir şeyi yapmamış olsak…

"SİSTEMİZE DÖVME YAPILIYORDU: SINIF FARKLARI OLUŞUYORDU"

Peygamber Efendimiz döneminde sistemize şekilde bir dövme vardı. İnsanlar dövme yaptırıyordu ama o dönemlerde insanlar bulundukları sınıflara göre dövme şekilleri vardı.

Mesela kabile reisinin karısının alnında bir dövme olurdu, hayvancılık yapan kişinin hanımının kolunda... Böylece bir statü gelişiyor. İşte üst tabaka alt tabaka, o dövmelerle bu belli oluyordu. Bu nedenle insanlar sindiriliyordu. Peygamber Efendimiz bu tür insanları rencide edilen görüntülere iznin vermiyordu."