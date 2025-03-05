İnegöl’de sağlık yatırımlarına devam eden Sağlık Bakanlığı Süleymaniye Mahallesinde SHIFA Projesi Kapsamında Sağlık Merkezi yapacak. 07 Nisan 2025 tarihinde saat 10:30’da Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Kat: 7 186 Nolu Oda 06800 Çankaya – Ankara adresinde yapılacak olan ihalenin ardından Süleymaniye Mahallesinde 1291,17 metrekare alan üzerine 2 katlı bir sağlık merkezi yapımına başlanacak.

İşte ihale ilanı;