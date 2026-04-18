Nilüfer Belediyesi, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve gazilere desteklerini göstermek amacıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Şehitler Haftası kapsamında Mihraplı Şehitlik Yerleşkesi’nde düzenlenen buluşmaya Belediye Başkan Vekili Gökçe Güney ile Başkan Yardımcısı Bukle Erman katıldı.

Heyet, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Haşim Sivri ile üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Güney ve Erman, Nilüfer’in dayanışma ruhuna dikkat çekti. Buluşmada ayrıca derneklerin talep ve önerileri dinlenerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.