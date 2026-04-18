Kaza saat 16.00 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu İnegöl'ün Tahtaköprü mahallesi mevkiinde meydana geldi. Domaniç istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Murat B.(39) yönetimindeki 16 BUT 870 plakalı su yüklü TIR, yokuş aşağı inerken frenlerinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan TIR yamaca devrildi. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü TIR'ın camı kırılarak ekiplerce kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç