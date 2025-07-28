ı. Nilüfer Belediyesi’nin imara aykırı inşa edilen yapılarla mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Belediye ekiplerinin tespitlerinin yanı sıra vatandaş ihbarlarını dikkate alan yetkililer, kaçak yapıları tek tek yıkıyor. Bu çerçevede Kayapa Mahallesi’nde 600 metrekarelik alana yapılmış bir iş yeri ile yine aynı mahallede kurulmuş 35 metrekarelik çelik konstrüksiyon konut amaçlı yapının ruhsatsız olduğu tespit edildi. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yapıların yıkımları gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA