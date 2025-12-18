Nilüfer Belediyesi’nin Pancar Deposu'nda düzenlediği Nilüfer Felsefe Buluşmaları’nın yılın son oturumu gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sanem Yazıcıoğlu’nun sunduğu “Politik Şiddet Biçimleri Olarak Araçsallık, Yalan ve Yanıltma” başlıklı söyleşide, günümüz siyasetinin temel sorunları felsefi bir perspektiften ele alındı. Söyleşiyi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de takip etti.

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, konuşmasında şiddetin araçsal doğasına dikkat çekti. Özellikle bir çıkar beklentisinin olduğu her durumda, hem kişilerin hem de kurumların birer araç olarak kullanılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Yazıcıoğlu, bu durumun modern toplumdaki yansımalarını değerlendirdi.

Sunumunda Hannah Arendt ve Thomas Hobbes’un düşüncelerine referans veren Yazıcıoğlu, modern devletin şekillenmesinde korkunun oynadığı rolü tartışmaya açtı. Hakların devri ve devletin sınırları konusunu irdeleyen akademisyen, kişinin özellikle “gelecek korkusu” nedeniyle kendisini gönüllü olarak araçsal kıldığını ve bunun yarattığı sorunları ele aldı.

Yazıcıoğlu, konuşmasının son bölümünde ise karamsar tablonun aksine umut verici siyasal imkanlara işaret etti. Siyasal düzenin, bireyi bastırmadan da kurulabileceğini savunan Prof. Dr. Sanem Yazıcıoğlu, otoritenin kalıcılığının korkudan ziyade “karşılıklı tanınma ve güven” ilişkisine dayandığını vurguladı. Yazıcıoğlu’nun daha çoğulcu bir siyasetin mümkün olduğunu belirten tespitleri, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, günün anısına Prof. Dr. Sanem Yazıcıoğlu’na hediye verdi.