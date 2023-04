Nilüfer Belediyesi, Hatay’ın Samandağ ilçesinde oluşturduğu konteyner kentte gerçekleştirdiği çalışmalarla, depremzedelerin acılarını hafifletiyor. Psiko-sosyal desteğin yanı sıra sanat ve spor aktivitelerinin de gerçekleştirildiği konteyner kentte, depremzede çocukların gülen yüzü, acıları bir an olsun unutturuyor.

Nilüfer Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ın Samandağ ilçesinde oluşturduğu konteyner kentte yaptığı çalışmalara her geçen gün yenilerini ekliyor. Daha fazla depremzedeye barınma desteği sağlamak için bölgedeki konteynerlere yenilerini ekleyen Nilüfer Belediyesi, yaşamı normale çevirmek için de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi’nin farklı müdürlüklerinden çalışanlar dönüşümlü bir şekilde Samandağ’a giderek, burada destek çalışmaları yürütürken, gönüllüler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da bu çalışmalara destek veriyor. Nilüfer Belediyesi Konteyner Kenti’nde kalan depremzedelerin temel ihtiyaçları karşılanırken, düzenlenen çeşitli aktivitelerle de sosyal hayata uyumları için çaba gösteriliyor.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün konteyner kentte oluşturduğu kütüphane, büyük ilgi görürken, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de, Samandağ’a giderek psiko-sosyal destek çalışmaları yürüttü. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği etkinliklerde çocuklar renkli anlar yaşarken, bölgeye giden son ekip olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü de genç yaşlı her yaştan depremzedeye spor dolu bir hafta yaşattı.

Bursa’dan Samandağ’a giden Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, konteyner kentte birçok sportif aktivite düzenledi. Oyun ve aktivitelere katılan çocuklar büyük keyif alırken, yetişkinler de dart, petank gibi oyunlarla stres attı. Etkinliklere katılan çocukların yüzlerindeki gülümseme, acıları biran olsun unutturdu.

Konteyner kentte yaşam standartlarını her geçen gün daha da yükselttiklerini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Konteyner kentimizde kalan depremzede ailelerin her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Yaşanan acıların dinmesi için elimizden gelen desteği sürdürüyoruz. Her hafta dönüşümlü olarak belediyemizin bir müdürlüğünden arkadaşlarımız, bölgeye giderek burada çalışmalar yürütüyor. Samadağ’da yaşamın normale dönmesi için desteğimiz sürecek” şeklinde konuştu.