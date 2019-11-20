İznik'te feci kaza 1 ölü 3 yaralı

İznik-Yenişehir karayolunda meydana gelen feci kaza da bir kişi öldü üç kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Drazali köyü kavşağında meydana geldi. Yenişehir istikametinden gelmekte olan 16 AEL 740 plakalı otomobil sürücüsü Şükrü Ayan, kavşaktan karayoluna çıkmakta olan İbrahim Sevim yönetimindeki 16 H 2475 plakalı traktör ile kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan can pazarında otomobil sürücüsü Şükrü Ayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Zeylül Ayan, Doğukan Ayan ve traktör sürücüsü İbrahim Sevim yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar buradan Bursa ya sevkedildi. Polis kaza ile alakalı tahkikat başlattı.