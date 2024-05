CHP ilçe yönetimi yoğun bir seçim çalışması sonrası, ziyaret ve çalışmalarına da devam ediyor.

Geçtiğimiz Pazar günü köylerde yapılan etkinliklere katılım sağlayan İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetimi, 5 köyün dede pilavı ve Hıdırellez etkinliğine katıldı.

Konuyla ilgili konuşan CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin şunları söyledi:

“31 Mart Yerel Seçimlerinde büyük bir seçim çalışması yaptık. Seçim sonrasında aynı yoğunlukta çalışmalarımız ve ziyaretlerimiz devam ediyor. Gitmediğimiz köy, gitmediğimiz mahalle kalmayacak şekilde her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bugün 5 köyümüzden davet vardı ve hepsine gittik. Sungurpaşa köyünde Sungurpaşa’yı anma etkinliğine, Haşanpaşa Köyünde Haşanpaşa Köyü Derneği’nin açılışına, Konurlar ve Yeniyörük Köylerinde Dede pilavına, Edebey Köyü’nde de Hıdırellez etkinliğine katıldık. Her köye herkese eşit, adil ve tarafsız bir yaklaşım sergileyeceğiz. Eşit ve tarafsız olacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam da Bursa Milletvekilimiz sayın Orhan Sarıbal’ın katılımıyla, belediye meclis üyemiz Burhan Serbest’in yeğeninin düğün törenine katıldık. Sadece seçim sürecinde değil her zaman halkımızın yanında olmak istiyoruz. Bütün davetlere icap ederek onlara yakın olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bundan böyle de her gün seçim varmış gibi parti çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mayıs ayının 3’ünde de genişletilmiş üye toplantımızı yaptık. Üyelerimizin sesine kulak verdik. Üyelerimizle, yönetim kurulu üyelerimizle birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ