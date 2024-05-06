Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kursları devam ederken, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu’nun başkanlığında oluşturulan Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği de çalışmalarına başladı. Dernek yönetici ve üyeleri hazırladıkları Bitki Hakları Manifestosunu da Kazdağları’nda düzenledikleri bir etkinlik ile açıkladılar.

Avukatlardan orman mühendislerine kadar değişik meslek gruplarından insanların oluşturduğu Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği üyeleri, Kazdağları’nda bitki tanıma yürüyüşü yaparken, İzmir’den gelen avukat Zehra Öztürk de Bitki Hakları Manifestosunu okudu. Dernek Başkanı Nazım Tanrıkulu düzenlenen yürüyüşte, Kazdağları’ndaki bitkiler hakkında bilgiler verdi. Derneğin önemli çalışmalar yapacağını anlatan Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Nazım Tanrıkulu, “Bitki Hakları Çalışma Grubunun hazırladığı Manifestoyu Kazdağları’nda okuduk. Kazdağları, şifası ve çeşitliliği ile ünlü Türkiye’nin önemli doğal alanlarından biri. Bugün hem manifestomuzu açıkladık hem de bitkilerle tanışma yürüyüşü yaptık. Bunun bir sonraki aşaması, bu bitkilerle bitki hakları ile çalışma evrensel beyannameye dönüşecek. Çünkü, uluslararası çalışmalarımıza katkı sunan hukuk fakültelerinden katılımcılar var. Derneğimiz üyeleri var” dedi.

Peyzaj mimarı Merve Başak da, “Anadolu Tıbbi ve Aromatik Bitki Derneği olarak biz de bugüne özel bir etkinlik düzenlemek istedik. Kazdağları’nda Bitki Hakları Manifestomuzda yayınladığımız bir doğa yürüyüşü etkinliğini gerçekleştirdik derneğimiz kapsamında. Daha henüz üye olmayan kişiler de geldiler. Kazdağları’nda güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bunların devamı gelecek” diye konuştu.

Akademisyen Kenan Uzel ise, “Şimdiye kadar bitkilerin ruhu olduğunu ilk defa burada tanıdık, duyduk. Doğayı severdim. Dağcılık da yapardım ama böyle detaylı bilgiye sahip değildim. Nazım hocaya teşekkür ediyorum bizi bilgilendirdiği için” dedi.