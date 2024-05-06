Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Takımı, katıldıkları İller Arası Karate Ligi Final Etabı’nda 9 altın, 6 gümüş ve 12 bronz madalya ile 85 kulüp arasında genel klasman 3’üncüsü olmayı başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İller Arası Karate Ligi Final Etabı, İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 23 ilden 85 kulüp ve bin 566 sporcu ile 8 tatamide yapılan müsabakalar büyük çekişmeyle geçti. Karate ligi final etabına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri madalyaları topladı. Şaban Ağaya’nın antrenörlüğünü yaptığı Körfez Gençlerbirliği SK karate takımı sporcuları 9 altın, 6 gümüş ve 12 bronz madalya ile 85 kulüp arasında genel klasman 3’üncüsü olmayı başardı.

"Milli maçlar öncesi sporcularımız hazır olduklarını gösterdiler"

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Körfez Gençlerbirliği Karate Antrenörü Şaban Ağaya, "Karatede Kocaeli ve Körfez ilçemiz Türkiye genelinde başarılarıyla yer edindi. Son dönemde sportif tesislere, etkinliklere ve sporcu yetişmesine yönelik Körfez Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin yatırımları var. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bizleri ve gençleri teşvik ederek her zaman destekliyor. Yapılan yatırımlar ve gençlere olan güvenin karşılığı başarı olarak yansıyor. Karatede çok başarılı dönemler geçiriyoruz. Her şeyin başı disiplinli ve sürekli çalışmaktır. Sporcularımız da bu bilinç ve azimle çok çalışarak başarılar elde ediyor. Bugün burada kulübümüz ve sporcularımız adına elde ettiğimiz önemli sonuçlar ve dereceler var" dedi.

"Milli takıma en çok sporcu gönderen branş olduk"

Sporcuların önemli başarılar kaydettiğini söyleyen Ağaya, "Yeni yetişen sporcularımızın yanı sıra özellikle haziran ayında Balkan Şampiyonası’nda milli takımımızda ülkemizi temsil edecek olan sporcularımız Hilmi Metehan Toker, Kübra Kılınç, Kağan Berk Bektaş ve İbrahim Halil Tüken performanslarıyla Balkan Şampiyonasına hazır olduklarını gösterdi. Ayrıca temmuz ayında Hırvatistan’da yapılacak Dünya Gençlik Ligi Şampiyonası’nda da yine ülkemizi temsil edecek olan Esmanur Hümeyra Eraslan ve Leylanur Yıldırım spor otoritelerinden tam not aldı. Bu yıl karate branşı olarak çok iyi bir ivme yakaladık milli takıma en çok sporcu gönderen branş olduk. Ülkemiz, ilimiz ve Körfez ilçemizin adını başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Bizlere destek olan herkese sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.