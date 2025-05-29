Sürdürülebilir tarım ve sağlıklı gıda sistemleri üzerine çalışan 19 kişilik heyet, Nilüfer’deki örnek uygulamaları yerinde inceleyerek belediyenin çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Marsilya merkezli kuruluşun eş başkanı Alina Bekka liderliğinde gerçekleşen ziyarette, ilk olarak Nilüfer İnovasyon Merkezi’nde karşılıklı sunumlar yapıldı. Fransız heyet, kendi projelerini anlatırken, Nilüfer Belediyesi’nin özellikle tarım alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında da detaylı bilgi aldı. Sunumların ardından heyet, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş ile bir araya geldi.

Başkan Şadi Özdemir, konuklarını Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde ağırlayarak belediyenin tarım politikalarını aktardı. Özdemir, sağlıklı gıdayı toplumla buluşturmanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda üreticilere destek sağladıklarını belirtti. Tarım alanlarının korunmasından kooperatifleşmenin teşvikine, toprak analizlerinden pazarlama desteğine kadar geniş kapsamlı bir destek politikası yürüttüklerini ifade eden Özdemir, Nilüfer’in zengin tarımsal çeşitliliğine de dikkat çekti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alina Bekka ise, Nilüfer Belediyesi’nin sürdürülebilirlik temelli yaklaşımından oldukça etkilendiklerini belirtti. Marsilya’da özel ve kamuya ait kullanılmayan tarım arazilerini üretime kazandırmak için bir model geliştirdiklerini aktaran Bekka, bu doğrultuda Nilüfer’deki uygulamaların kendilerine ilham verdiğini söyledi. Ayrıca bir sonraki ziyaretlerinde Gölyazı’yı da görmek istediklerini ekledi.

Ziyaret kapsamında heyet, Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, Ürünlü Kent Bostanları, Hasanağa Gıda Merkezi ve Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi gibi alanlarda incelemelerde bulundu. FUSILLI Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları da yerinde gözlemleyen ekip, lavanta üretimi ve tıbbi bitkiler üzerine projelere özel ilgi gösterdi. Yerel ürünlerin tadımına da katılan heyet, deneyimlerini karşılıklı iş birliği ile zenginleştirmek istediklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Nilüfer ile Marsilya arasında tarım, gıda ve çevre konularında ortak projeler geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının sürdürülmesi yönünde görüş birliğine varıldı.