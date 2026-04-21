Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 'Bahar Konseri'nde sahne aldı. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen ve Türk halk müziğinin en sevilen ezgilerinin seslendirildiği geceye, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şef Yaşar Kemal Alim'in yönettiği koro, Anadolu'nun farklı yörelerinden zengin bir repertuar sundu. Gerek koro, gerekse solo performanslarıyla büyük beğeni toplayan koro üyeleri, izleyicilerden tam not aldı.

Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Vekili Gülver Deniz, şef Alim ve koro üyelerini tebrik etti. Final parçasında sahneye çıkan Deniz, koro üyeleri ile birlikte türkü de seslendirdi.