Nilüfer Belediyesi, öğrencilerin ara tatilini verimli geçirmesi için Pancar Deposu’nda “Çocuklar Depoda” etkinliği düzenledi.

Çocuklar, “Ekolojik Mahalle Yaratıcı Okuma Atölyesi”nde doğayı hikâyelerle keşfettiler. “Karikatür Atölyesi”nde çizgilerle hayallerini kağıda döken çocuklar, “Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi”nde zihinsel gelişimlerini de destekleyici oyunlar oynadı.

Atölyelere katılan 7-12 yaş arası çocuklar, sosyalleşme imkânı da buldu. Eğitici ve öğretici atölyelerin sonunda tüm çocuklar, eğitmen eşliğinde dans ederek, keyifli bir etkinliğe imza attı.