Nilüfer Belediyesi kent estetiğini bozan, yaya geçişini engelleyen, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan tabelalarla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, 29 Ekim Mahallesi’nde; Özlüce Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Muammer Aksoy Caddesi, Beşevler Mahallesi’nde; Beşevler Caddesi, Bilginer Caddesi, Mihraplı Caddesi ve Görükle Mahallesi’nde; Atatürk Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Pamukkale Caddesi, Cevizlik Caddesi’nde denetim yaptı. Söz konusu bölgelerde izinsiz bir şekilde konulan duba, bayrak, reklam tabelalar toplandı.

Yaya ve engelli yollarını engelleyen materyaller araçlara yüklendi. Toplanan malzemeler, işlemler tamamlandıktan sonra belirlenen alanlara taşındı. Vatandaşların geçiş güvenliğini ön planda tutan ekipler, benzer uygulamaların devam edeceğini belirtti.