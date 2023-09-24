Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Balkan Panayırı, renkli görüntülere sahne oldu. Lezzetleri ve müzikleri ile Balkan havasının estiği programda pop müziğin sevilen ismi Bengü seslendirdiği parçalarıyla izleyenleri coşturdu.

Nilüfer Belediyesi organizasyonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Derneği ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) işbirliğinde 11’incisi gerçekleştirilen Balkan Panayırı, coşkulu bir katılımla başladı. İki gün sürecek etkinlik Balkan göçmeni vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Görükle Göçmen Konutları Pazar Alanı’nda yapılıyor. Panayıra Nilüfer dışından da büyük ilgi oldu.

İlk gün stantları gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, panayırın coşkusuna ortak oldu. Etkinliğe CHP ve İyi Parti İl, İlçe Başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra Bulgaristan Bursa Konsolosluğu Ticari Ateşesi Lyubomir Lyubenov, Hak ve Özgürlükler Partisi Kırcaali Milletvekili Adlen Şevket, Almanya Schweinfurt Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Rethschulte, Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Haskovo Milletvekili Mümin Sali Mümin, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal ve Balgöç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Anadolu’nun zengin kültür mozaiğinin en renkli parçalarından birisini Balkan kültürünün oluşturduğunu belirterek, neşeli müzikleri, dünyaya ün salmış zengin mutfak kültürünün herkesçe bilindiğini vurguladı. Balkanlar’ın bu kültürel zenginliğinin, Anadolu’nun kültürel zenginliğine her zaman yeni renkler kattığını ifade eden Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak bu kültürel zenginliğe saygıyla sahip çıktıklarını kaydetti.

Balkan göçmeni vatandaşların yoğun olduğu Görükle Göçmen Konutları Bölgesi’nde 11 yıldır bu organizasyonu yaptıklarını hatırlatan Başkan Erdem, tanımayanları Balkan kültürüyle buluşturduklarını söyledi. Diğer yandan günümüz gençliğini çok alışkın olmadığı panayır kültürünü günümüze taşıdıklarını anlatan Erdem, “Balkan Panayırı bizim için dostluk, sevgi ve farklı kültürlerin buluşma noktası anlamına geliyor. Balkan göçmeni vatandaşlarımız burada kültürlerini paylaşıyor. Bu panayırda, bir yandan kültürlerin buluşmasına tanıklık ederken, öte yandan müziğin, eğlencenin ve birbirinden lezzetli Balkan tatlarının da keyfini çıkarma fırsatı buluyoruz” diye konuştu.

Programda konuşan Balgöç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının kutlandığını da hatırlatan Balkan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andıktan sonra Cumhuriyetin kurulmasından bugüne kadar Balkan Türkleri’nin çok emek ve katkısının olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl yine burada kalabalık bir etkinlik yapıldığını hatırlatan Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban ise, bu yıl da güzel bir heyecanın olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Haskovo Milletvekili Mümin Sali Mümin de, geçen yıl ile bu yıl arasında birkaç farklılık olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ise 11 sene önce başladıkları panayırın sürdürülebilmesi için elinden geleni yapan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Bir ay sonra Cumhuriyetin 100’üncü yılının kutlanacağını hatırlatan Bozbey, “Coşku ile kutlamaya hazır mısınız? O zaman 29 Ekim’de Nilüfer Belediyemizin yapacağı o güzel etkinlikte hep birlikte yürüyeceğiz. Hep birlikte orada olacağız. Söz mü? Gün boyu etkinliklere katılacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşku ile kutlayacağız. Çünkü cumhuriyet demek siz demeksiniz. Cumhuriyet demek, geleceğimiz demektir. Onun için sahip çıkmalıyız. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını o gün binlerce kez daha anmış olacağız” dedi.

Başlangıcından sonuna kadar birçok aktivitenin yapıldığı Balkan Panayırı’nda Dj Ersin Şen performans sergiledi. Tülay Kahraman ile Fitdans Show ve Mutlu Dindar konseri de programa renk kattı. İlerleyen saatlerde sahne alan pop müziğin sevilen ismi Bengü ise parçalarıyla gelenleri coşturdu. Ağırlıklı olarak hareketli parçalarını seslendiren Bengü, performansı ile izleyenlerin beğenisini kazandı.