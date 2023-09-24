Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Trakya Üniversitesi'ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal’dan Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu’na yapılan ziyarette, kurumlar arası iş birliği ve ortaklaşa gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gümülcine ve Batı Trakya’nın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Gümülcine ve Batı Trakya burada yaşayan soydaşlarımız nedeniyle bizim için oldukça kıymetli. Üniversitemizdeki uluslararası öğrencilerin çoğunluğunu Batı Trakya’dan, Gümülcine’den gelen soydaşlarımız oluşturuyor. Bu zamana kadar buraya yönelik eğitim başta olmak üzere birçok proje ve çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye hazırız.” diyerek ziyaretlerinden ötürü Başkonsolos Ünal’a teşekkür etti.