Nilüfer Belediyesi’nin dans atölyelerinde eğitim alan kursiyerler ile eğitmenler, Dünya Dans Günü etkinliğinde buluştu. Show danstan sirtaki ve halk danslarına kadar çeşitli gösterilerin yapıldığı milonga dans gecesinde, tango dansın büyülü atmosferi de katılanları mest etti.

Nilüfer Belediyesi’nin kentte dans kültürünün yaygınlaşması adına açtığı tangodan baleye, halk danslarından modern dansa kadar birçok atölyede eğitim alan kursiyerler ile eğitmenler, Dünya Dans Günü etkinliğinde hünerlerini sergiledi. Pancar Deposu’nda gerçekleştirilen Dünya Dans Günü Milongası’na, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Olcay Keskin de katıldı. Dans tutkunlarının da yoğun ilgi gösterdiği gecede, halk dansları, modern dans, tango ve sirtaki gösterileri izleyenleri mest etti. Gösterilerin ardından tangonun büyülü atmosferi, bütün salonu sardı. Nilüfer Belediyesi dans atölyelerinde eğitim alan kursiyerler ile eğitmenler, saatlerce tango dansı yaptı.

Gösterilerin ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, tango eğitmeni Ahmet Gezen’e teşekkür etti.