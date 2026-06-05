Nilüfer'in gençleri, kendi hayal ettikleri ve kendi organize ettikleri bir festivalde bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği Nilüfer Gençlik Festivali, Görükle Koşuyolu'nda yapıldı. Gün boyunca süren festivalde atölyeler, söyleşiler ve sosyal etkinlikler düzenlendi. Çok sayıda üniversite topluluğu ve dernek açtığı stantlarla alana renk kattı. Festivalin son bölümünde ise genç müzisyenler sahne aldı.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Emre Karagöz de katıldı. Stantları tek tek gezen Erman, gençlerle sohbet ederek festivalin atmosferine ortak oldu. Gençlere seslenen Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de, alandaki enerjiye dikkat çekti. Karagöz, gençlerin özgürlüklerine ve tercihlerine sahip çıktığını belirterek, 'Geleceğe umudumuz tam' dedi. Karagöz, Nilüfer Belediyesi'nin her zaman gençlerin yanında olacağını söyledi.

Festivalin fikir ve organizasyon sürecini anlatan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Elif Varol ise, 'Gençler Nilüfer'de eğlenmek, sesini duyurmak ve tamamen kendi organize ettiği bir festival istiyordu. Biz de bu festivali birlikte hayata geçirdik' diye konuştu.

Festival, genç müzisyenlerin verdiği konserlerle sona erdi.