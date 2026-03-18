Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile törenin ardından Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Yılmaz burada Vali Ömer Toraman ile birlikte yöresel kıyafetler giyen minik çocuklar tarafından karşılandı. Yılmaz'a çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Valilik ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, polis merasim bölüğü tarafından törenle karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Yılmaz, valilik makamında Vali Ömer Toraman ile basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. Yılmaz, Vali Toraman'dan kent hakkında bilgi aldı.

