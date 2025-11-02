Nilüfer Belediyesi’nin, vatandaşlara ekonomik alışveriş olanağı sunmak amacıyla başlattığı giyim pazarlarına bir yenisi daha eklendi. Altınşehir Mahallesi’nde açılan 7’nci giyim pazarı, her pazar günü mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların uygun fiyatlarla alışveriş yapabileceği pazarların sayısını artırmaya devam ediyor. 19 Mayıs, Üçevler, Cumhuriyet, Konak, Görükle ve İhsaniye mahallelerinden sonra Altınşehir Mahallesi’nde de giyim pazarı hizmete girdi.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, Bursa Sebzeciler Meyveciler ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Necip Güler, Bursa Tenekeciler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Bedri Gülşen, Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, "Vatandaşlarımızın her bütçeye uygun alışveriş yapabileceği noktaları çoğaltmak bizim için öncelik. Bu pazarlar, sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir göstergesi. Altınşehir Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ise pazar yerlerinin esnaf açısından önemine dikkat çekerek, "Nilüfer Belediyesi’nin esnafımıza sahip çıkarak böyle düzenli alanlar oluşturması bizleri mutlu ediyor. Burada hem vatandaş hem esnaf kazanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal da pazarın mahalleye kazandırılmasından dolayı Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Açılışta çocuklara alışveriş çeki hediye edilirken, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit vatandaşlara lokma ikram etti. Heyet, daha sonra tezgâhları gezerek esnafla sohbet etti.