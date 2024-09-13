Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve lezzetli yemeğe uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla açtığı Nilüfer Kent Lokantası'nın ilki Görükle'de hizmete girdi. Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Lokantası'nda dört çeşit yemeğin toplam 70 lira olacağını duyurdu.

Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışına bir yenilik daha ekleyerek, ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve ekonomik yemek sunmayı amaçlayan Nilüfer Kent Lokantası'nın ilkini Görükle Mahallesi'nde açtı. Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Nihan Alpay ve diğer yetkililer ile çok sayıda basın mensubu ve Nilüferli katıldı.

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasında, kent lokantası fikrinin dayanışmayı artırmayı hedeflediğini belirterek, hem öğrenciler hem de Nilüferliler için lezzetli, ekonomik ve sağlıklı yemek sunmayı amaçladıklarını vurguladı. 101 metrekarelik restoran alanına sahip olan lokanta, aynı anda 52 kişiyi ağırlayabiliyor ve günde 300 kişiye hizmet verecek. Uzman diyetisyenler tarafından öğünlerin kalorileri hesaplanarak, her öğün ortalama 900 kalori olacak şekilde planlanıyor. Lokanta, haftanın 6 günü saat 13.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek ve Pazar günleri kapalı olacak.

Başkan Özdemir, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım alanlarının her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, bu yüzden ilk olarak üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Görükle’yi tercih ettiklerini söyledi. Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda Nilbel Kafe’yi de hizmete açtıklarını belirten Özdemir, gelecekteki lokantaların da öğrenci yoğunluğu veya düşük gelir grubundaki bölgelerde açılacağını duyurdu.

Nilüfer Kent Lokantası’nda ihtiyaç sahipleri için askıda yemek uygulaması başlatıldığını ifade eden Başkan Özdemir, kendisinin de 10 kişilik bir destek vereceğini belirterek, herkesi bu uygulamaya katkıda bulunmaya çağırdı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde sosyal belediyecilik anlayışına uygun bir hizmet sundukları için Nilüfer Belediyesi’ni kutladı. Saldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Tarım AŞ. adına askıda yemek için aylık 150 yemek sözü verdiğini açıkladı.

Nilbel Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ise, kent lokantalarının yaygınlaştırılmasının ihtiyaç sahipleri açısından önemli olduğunu belirtti. Mart, Nilüfer’de yapılan her işin Nilüferliler’in yararına olması için mücadele ettiklerini ve dayanışmanın önemini vurguladı.