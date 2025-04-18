Vatandaşların daha temiz ve düzenli ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla başlatılan bahar temizliği kapsamında, 418 parkta eş zamanlı bir çalışma yürütülüyor.

Toplamda 1 milyon 700 bin metrekareyi aşan yeşil alanda çim biçme, yabani ot temizliği, ağaç budama ve toprak düzenleme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Ayrıca 749 bin metrekarelik ağaçlandırılmış alan da periyodik olarak bakım altına alınıyor.

Belediyeye bağlı ekipler, yalnızca parklarla sınırlı kalmayıp kamusal yeşil alanların tamamında çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. 20 kişilik çim biçme ekibi ve 20 kişilik kosa personelinden oluşan saha ekipleri, kent sakinlerinin doğayla iç içe, bakımlı ortamlarda zaman geçirebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.