Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi play-off serisinin her iki maçında da Sigorta Shop Muratpaşa Belediyespor’u 3-0 yenerek, 2023-2024 sezonunu 7. sırada tamamladı.

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Voleybol Takımı, ligin 7-8’lik play-off serisinde Sigorta Shop Muratpaşa Belediyespor ile mücadele etti. Nilüfer’in Sultanları, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Antalya temsilcisini Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. Maç boyunca file önü üstünlüğünü elinde tutan Nilüfer Belediyespor ilk seti açık farkla 25-16 kazandı. Karşılaşmanın ikinci setinde oyunda dengeyi yakalayan konuk ekip, set ortalarına kadar başa baş bir mücadele ortaya koydu. Nilüferli voleybolcular, ikinci setin sonlarında oyun kontrolünü yeniden ele alarak, bu seti de 25-22 kazandı. Maçta kazananın belli olduğu üçüncü seti de 25-17 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, aldığı bu sonuçla rakibi Sigorta Shop Muratpaşa Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Play-off serisini iki galibiyetle geçen Bursa ekibi, Sultanlar Ligi’ni 7. sırada tamamlamış oldu. Nilüfer’in Sultanları, maçın ardından galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı.