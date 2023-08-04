Normal Doğumun Faydaları Nelerdir?

Vücudunuzun kontrolünü mümkün olduğunca elinizde tutmak ve doğum eylemi boyunca aktif olmak istiyorsanız, normal doğum size daha uygundur. Bu rotayı seçerseniz, normal doğumun bir parçası olarak ağrı ve rahatsızlık çekmeyi kabul etmiş olursunuz. Ancak doğru hazırlık ve destekle, kadınlar genellikle normal doğumdan sonra ayağa; güçlenmiş ve derinden tatmin olmuş şekilde kalkarlar.

Normal doğum tekniklerinin çoğu invaziv değildir, bu nedenle sizin veya bebeğinizin zarar görmesi muhtemel değildir veya yan etkileri azdır.

Birçok kadın, doğum sırasında güçlü bir duyguya ve daha sonra başarı hissine sahiptir. Ağrıya katlanmak zorunda kalmalarına rağmen, birçoğu, bir dahaki sefere de normal doğum seçeceklerini bildirmiştir. Bazı kadınlar için adapte olmak, acı algılarını azaltmaya yardımcı olur.

Duygu veya uyanıklık kaybı yoktur. Daha özgürce hareket edebilir ve iş sırasında rahat olmanıza yardımcı olacak pozisyonlar bulabilirsiniz. Ve bebeğinizi dışarı itme zamanı geldiğinde doğum sürecine katılabilirsiniz.

Ağrınızı yönetmek için birlikte çalıştığınız sürece partneriniz doğum sürecine dahil olabilir.

Hem doğum sırasında hem de daha sonra öğrendiğiniz nefes egzersizleri, görselleştirme ve kendi kendine hipnoz kullanabilirsiniz. Birçok yeni anne, doğum sonrası rahatsızlığı ile baş ederken veya yeni doğmuş bir bebeğin bakımını yaparken özellikle stresli hissettiklerinde ve emzirmenin ilk günlerinde rahatlama tekniklerini kullanıyorlar.

Anestezi Kullanmamanın Dezavantajları Nelerdir?

Epiduraldan farklı olarak, doğal ağrı azaltma teknikleri ağrıyı ortadan kaldırmaz. Bu yüzden, ağrı hissetmek istemiyorsanız, epidural anestezi ile daha mutlu olursunuz. Ayrıca, doğal yaklaşımlar, özellikle uzun süreli doğum veya çok sayıda müdahaleye ihtiyaç duyan karmaşık bir doğum yapacaksanız, yeterli ağrı yönetimi sunmayabilir.

Normal Doğuma Hazırlanmak

Normal doğumu seçtikten sonra, bunun için aktif olarak hazırlanmanız gerekir. Bunu doğum doğum doktoru ve doğum ortamını seçerek, bir doğum planı geliştirerek, iyi doğum desteğine sahip olmanızı sağlayacak planlar yaparak ve doğum ve baş etme teknikleri konusunda kendinizi eğiterek yapabilirsiniz.

Geleneksel bir hastane ortamında ilaçsız doğum yapmak mümkündür, ancak birçok kadın için doğum merkezi ya da ev gibi alternatif bir ortamda normal doğum yapmak daha kolaydır. Doğum merkezleri doğal ve aile merkezli bir deneyim sağlamak için tasarlanmıştır ve istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Geleneksel hastane ortamında normal doğum planlıyorsanız, isteklerinizi ve hedeflerinizi doktorunuzla açıkça konuşmak isteyebilirsiniz. Hastanede rutin olarak hangi müdahalelerin kabul edildiğini ve bunlarla nasıl uğraşacağınızı öğrenin.

Sürekli elektronik izleme gibi belirli müdahaleler, hareket etmeyi zorlaştırır. Hareketsiz kalmak zorunda olmak, ilaçsız bir normal doğumu zorlaştırır. (Amerikan Kadın Hastalıkları ve Jinekologlar Koleji’nin düşük riskli gebelerde; aralıklı izleme ve sık sık doğum pozisyonu değişikliği önermektedir.)

Birçok kadın, normal doğumda kendilerine rehberlik etmesi için bir yardımcı ebe seçer. Ebeler, ilaçsız doğumla başa çıkmanıza yardımcı olmak için eğitilir ve genellikle doktorların yapamayacağı şekilde doğum boyunca yanınızda kalabilirler.

Bir hastanede doğum yapıyorsanız, size bakacak bir doğum hemşiresi görevlendirilir. Bazı hemşireler doğal baş etme teknikleri konusunda çok yeteneklidir, ancak hangi hemşirenin size denk geleceğini tahmin edemezsiniz. Hemşireler vardiyalar halinde gelir ve hemşirenin bakması gereken başka hastaları da olabilir.

Çeşitli doğum yapma yöntemlerini öğrenmek ve doğum sırasında sizi nelerin beklediğini anlamanıza yardımcı olmak için doğal doğum üzerinde güçlü bir odaklanma sağlayacak bir doğum eğitmeni bulabilir veya böyle bir sınıfa kaydolabilirsiniz. Her aşamada neler olup bittiğini anlamak, vücudunuzu idare etmenize ve doğru ilerlemenize izin verebilir.

Normal ya da sezaryen, hem doğal hem de tıbbi ağrı yönetimi konusunda olabildiğince fazla bilgi edinmeniz iyi bir fikirdir. Gerginlik ve korku, ağrı algısını artırma eğilimindedir ve endişenizi hafifletmek için yapabileceğiniz her şey, önünüzdeki zorlukları da azaltmaya yardımcı olacaktır. Daha az endişeli olmak, doğumun ilerlemesine yardımcı olabilir, çünkü yüksek stres hormonları, rahminizi etkileyebilir.

Ayrıca, normal doğum planlıyorsanız, ne kadar iyi hazırlanmış, sağlıklı ya da kendinden emin olursanız olun, doğanın size bir sorun çıkarması her zaman mümkündür. Ağrınızı doğal olarak idare etmeyi zorlaştıran tıbbi müdahalelere ihtiyaç duyabilirsiniz ya da doğum beklediğinizden çok daha uzun ya da daha acı verici olabilir. Normal doğum için özel kurallar yoktur, ancak doğal baş etme tekniklerinden bazılarını kullanabilirsiniz.

Normal Doğum Sonrasında Emzirme Daha Kolay Bir Şekilde Başlar

Emzirme süreci, doğum ilaçlarından etkilenebilir. Doğum ve doğuma gidilen doğal süreçte anne emzirmek için hazırlanır. İndüklenmiş doğum, rutin müdahaleler, epidural anestezi ve doğum uygulamaları, emzirme sürecini bozar.

Araştırmalar, doğumun ilerleyiş şeklinin emzirmenin ilk saatlerini ve günlerini güçlü bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Normal ve doğal doğum, anneyi sorunsuz şekilde emzirmeye hazırlarken, karmaşık ve müdahale edilen doğum, emzirme ile ilgili zorluklara neden olur.

Bebeğin Bağırsak Sağlığını ve Genel Bağışıklığını Geliştirir

Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, sezaryen doğumun bakterilerin anneden yeni doğan bebeğine bulaşmasını engellediğini ve bunun çocukta çölyak hastalığı, astım, tip 1 diyabet ve obezite riskini artırabileceğini ileri sürmektedir. Vajinal doğum sırasında bakteri, bebek bağırsağında kolonize olur ve doğumdan sonra anne sütü, bebek bağırsağı mikrobiyomunun kolonizasyonunu ve olgunlaşmasını destekler. Bu önemlidir çünkü bebeğin güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirmesine yardımcı olur. Normal doğum bebeğinizin vajinal floradan geçmesini ve sağlıklı bakterileri almasını sağladığından çok önemlidir.

Müdahalelerden Kaçınmanıza İzin Verir

Normal doğumun en önemli yararı, müdahalelerden kaçınmaktır. Kadınlar acı ile başa çıkma stratejileri hakkında bilgi sahibi olmadıklarından, ağrı yönetimi için epidural anestezi seçmeyi tercih ederler. Epidural anestezide, omuriliği çevreleyen epidural boşluğa az miktarda anestezi enjekte edilir. Anestezikler spinal sinirleri uyuşturur ve yan etkilere yol açan ağrı sinyallerini bloke eder. Yaygın epidural yan etkiler, tansiyon ve ateş düşüklüğüdür.

Ayrıca epidural kullanıldığında doğum daha uzun sürer ve bazı bebeklerin doğum için en iyi pozisyona girmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle araştırmalar, bir kadına epidural anestezi yapıldığı durumlarda bebeğin vakum veya forseps yardımı ile doğmasının daha muhtemel olduğunu göstermektedir.

Epidural anestezi, genellikle doğum sırasında ilk müdahale olup, daha fazla müdahalenin gerekli olmasına neden olabilir. Bir kadının vücudu normal doğum için tasarlanmıştır ve hormonları doğumu kolaylaştırmaya yardımcı olur. En önemli hormonlardan biri kasılmaları uyarmaktan sorumlu olan oksitosindir. Oksitosin doğal olarak doğumun ilerlemesine yardımcı olur, ancak epidural anestezide doğal oksitosin üretimi inhibe olur ve bu da plazma oksitosin konsantrasyonlarının azalmasına neden olur. Epidural anestezi, tipik olarak doğum sürecini yavaşlattığı için, farklı müdahalelere yol açabilir. Bazen doğumu indüklemek için Pitosin de kullanılır.