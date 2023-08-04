Normal yollarla doğum gerçekleştirmiş anneler 24 saat içinde hastaneden taburcu edilerek evlerine gidebilmektedir. Şayet annede herhangi bir risk taşıyan durum fark edilirse bu süre biraz uzayabilir. Ancak annede herhangi bir sağlık problemi yoksa, bebeğiyle birlikte 24 saat içinde evine gidebilir. Annenin doğumdan sonraki ilk 6 haftalık sürecine de lohusalık dönemi denir. Lohusalık döneminde annenin dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Annenin dikkat etmesi gereken bu noktalar hem kendisi hem de bebeği için daha rahat bir 40 gün geçirmesine yardımcı olacaktır. Annenin, birazdan söyleyeceğimiz olan hususlara dikkat etmesi onun daha rahat bir lohusalık dönemi geçirmesini sağlayarak bağışıklık sisteminin de korumasına yardımcı olacaktır. Ayrıca anne uyacağı bu tavsiyeler ile kendisini psikolojik olarak daha güçlü de hissedecektir.

Normal doğum yapan annelere tavsiyeler

Normal doğum esnasında şayet anneye epizyotomi (doğum kesisi) yapılmışsa bu bölgedeki dikişlerin temizliği ve bakımı kesinlikle ihmal edilmemelidir. Bu bölgedeki dikişlerin açılmaması için anne, evinde yapacağı hareketlere dikkat etmelidir. Ani hareketler dikişlerin açılmasına sebebiyet vereceği için anne, ani hareketlerden olabildiğince kaçınmalıdır. Ayrıca anne dikişler geçene kadar uzun süre ayakta da kalmamalıdır. Normal doğum sonrasında epizyotomi uygulanmış kişilere atılan dikişlerin kendiliğinde erime özelliği vardır. Bu yüzden doktor aksi bir durum belirtmedikçe dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Bir süre sonra dikişler kendiliğinden ortadan kaybolacaktır.

Anne normal doğum sonrasında hastaneden çıkıp evine döndükten 1 hafta sonra tekrar doktor kontrolüne gitmelidir. Bu ilk kontrol oldukça önemlidir. Göğüs çatlakları, epizyotomi, rahim kanaması ve emzirme bozukluğu gibi durumlar bu muayene sonrası ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınır.

Bebeğin doğumdan sonra, anne sütüne ihtiyacı vardır. Anne sütü hem annenin sağlığı hem de bebeğin gelişimi açısından çok önemlidir. Bebek ilk altı ay boyunca sadece anne sütüyle beslenmelidir. Annenin bebeği emzirdiği süreçte hamilelik döneminde aldığı kiloları vermesi de kolaylaşır. Anne sütü alan bebek, ilk altı ay boyunca gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürür.

Annenin, doğumdan sonra istirahat etmesi gerekir. Anne uyku ihtiyacını da bebeğinin uyuduğu anlarda kendisi de uyuyarak rahatlıkla karşılayabilir. Özellikle doğumdan sonraki 1 ay boyunca annenin evde temizlik gibi eylemlerden kaçınması gerekir. Şayet anne uykusunu yeterli ölçüde almazsa bağışıklık sistemi önemli ölçüde zayıflar. Bu yüzden doğum sonrası annelerin dinlenmesi çok önemlidir.

Doğumdan sonra anneye doktoru tarafından ilaç yazılabilir. Bu ilaçların anne tarafından evde düzenli olarak kullanılması gerekir. İlaçlar, doktor önerisinde ve kontrolünde kullanıldığı taktirde anne sütüne karışma ihtimali yoktur.

Anne, doğumdan sonra hızlı bir şekilde iyileşerek ayağa kalkar. Hamilelik döneminde aldığı fazla kilolardan hafif ve kısa mesafe yürüyüşleriyle kurtulabilir. Yürümek, anneyi de rahatlatacağı için fazla kilolardan kısa sürede kurtulmasını kolaylaştıracaktır.

Normal doğum yapmış annelerin löşi kanamaları olacaktır. Löşi kanaması doğumdan sonra 1 ay kadar görülen bir vajinal kanamadır. Bu kanamalar için anne ped kullanabilir. Ancak tampon kullanması kesinlikle tavsiye edilmez.

Yeni doğum yapmış bir annenin adet görmeye başlaması, 6 ay ile 1 yıl arasında gerçekleşir. Ortalama bu süre 6 aydır. Doğumdan sonra anneler genellikle ilk adetlerini 6. ayda görürler. Şayet anne düzensiz bir şekilde bebeğini emziriyorsa doğumdan sonraki ilk üç ay içerisinde adet görmesi mümkündür.