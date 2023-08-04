Doğumu kolaylaştıracak 12 öneri

Doğum öncesi yoga yapmanız, doğumu oldukça kolaylaştıracaktır. Hem vücudunuzun doğum ardından oldukça kolay toparlanmasını sağlayacak, hem de hızlı bir şekilde doğurmanıza yardım edecek. Kendinizi olabildiğince serbest bırakın. Bağırmak istiyorsanız, tutmayın. Şayet saçlarınız uzunsa doğum sırasında mutlaka yanınızda bir toka bulundurun. Ikınmalar sırasında yüzünüze gelen saçlar sizi rahatsız edebilir. Kendi nevresimlerinizi mutlaka hastaneye götürün. Bebeğinizi kendi evinizde kucağınıza alıyormuş gibi hissetmek sizi oldukça rahatlatacaktır. Dijital fotoğraf makinenizin ve kameranızın yanınızda olduğuna ve şarjlarının olduğuna dikkat edin. Hayatınız boyunca hatırlamak isteyeceğiniz anları kaçırmayı istemezsiniz. Doğumda yaşayacaklarınız karşısında güçlü olduğunuza dair kendinizi telkin edin. Bu sürecin doğal olduğunu bilin ve kendinize ve elbette ki vücudunuza güvenin. Doğuma giderken hastanede sizi rahatlatabilecek müzikleri yanınıza alın. Doğum öncesi bu müzikleri dinlemek, sakinleşmenize yardım edebilir. Anne adayı eşi için doğum zamanı yaklaştığında bir plan hazırlamalı. Böylece son anda eliniz ve ayağınız karışmamış olacak. Hastanede ziyaretçilere ikram edilecekleri, doğum çantasına nelerin koyulacağını ona yazılı bir şekilde verin. Doğum zamanı artık git gide yaklaştıkça doğuma her an olabilecekmiş gibi hazır olun. Uzun yolculuklara çıkmaktan olabildiğince kaçının. Lavanta, ylang ylang ve portakal çiçeğinin yağları doğum aşamasında annenin sakinleşmesini sağlayabilmektedir. Hoşunuza giden bir çiçek esansını yanınıza alınız. Bu güvende hissetmenizi sağlayacak. Şayet yapabiliyorsanız, akupunktur yöntemine başvurun. Akupunkturun doğumu kolaylaştırıcı etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Doğumdan önce 37. hafta itibari ile perine masajı yapmaya başlamanız doğumu kolaylaştıracaktır.

Normal doğum yapan kadınlar çoğunlukla doğum ardından bir gün sonra evlerine gidebilir. Bu noktadan sonra lohusalık adı verilen dönemde dikkatli olması gereken çeşitli durumlar vardır. Bunlar:

Normal doğum ardından anne adaylarına 14 öneri: