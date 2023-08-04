Doğumu kolaylaştıracak 12 öneri
- Doğum öncesi yoga yapmanız, doğumu oldukça kolaylaştıracaktır. Hem vücudunuzun doğum ardından oldukça kolay toparlanmasını sağlayacak, hem de hızlı bir şekilde doğurmanıza yardım edecek.
- Kendinizi olabildiğince serbest bırakın. Bağırmak istiyorsanız, tutmayın.
- Şayet saçlarınız uzunsa doğum sırasında mutlaka yanınızda bir toka bulundurun. Ikınmalar sırasında yüzünüze gelen saçlar sizi rahatsız edebilir.
- Kendi nevresimlerinizi mutlaka hastaneye götürün. Bebeğinizi kendi evinizde kucağınıza alıyormuş gibi hissetmek sizi oldukça rahatlatacaktır.
- Dijital fotoğraf makinenizin ve kameranızın yanınızda olduğuna ve şarjlarının olduğuna dikkat edin. Hayatınız boyunca hatırlamak isteyeceğiniz anları kaçırmayı istemezsiniz.
- Doğumda yaşayacaklarınız karşısında güçlü olduğunuza dair kendinizi telkin edin. Bu sürecin doğal olduğunu bilin ve kendinize ve elbette ki vücudunuza güvenin.
- Doğuma giderken hastanede sizi rahatlatabilecek müzikleri yanınıza alın. Doğum öncesi bu müzikleri dinlemek, sakinleşmenize yardım edebilir.
- Anne adayı eşi için doğum zamanı yaklaştığında bir plan hazırlamalı. Böylece son anda eliniz ve ayağınız karışmamış olacak. Hastanede ziyaretçilere ikram edilecekleri, doğum çantasına nelerin koyulacağını ona yazılı bir şekilde verin.
- Doğum zamanı artık git gide yaklaştıkça doğuma her an olabilecekmiş gibi hazır olun. Uzun yolculuklara çıkmaktan olabildiğince kaçının.
- Lavanta, ylang ylang ve portakal çiçeğinin yağları doğum aşamasında annenin sakinleşmesini sağlayabilmektedir. Hoşunuza giden bir çiçek esansını yanınıza alınız. Bu güvende hissetmenizi sağlayacak.
- Şayet yapabiliyorsanız, akupunktur yöntemine başvurun. Akupunkturun doğumu kolaylaştırıcı etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
- Doğumdan önce 37. hafta itibari ile perine masajı yapmaya başlamanız doğumu kolaylaştıracaktır.
Normal doğum yapan kadınlar çoğunlukla doğum ardından bir gün sonra evlerine gidebilir. Bu noktadan sonra lohusalık adı verilen dönemde dikkatli olması gereken çeşitli durumlar vardır. Bunlar:
Normal doğum ardından anne adaylarına 14 öneri:
- Şayet normal doğum aşamasında epizyotomi (doğum kesisi) yapılmışsa, dikiş yapılan alanın bakımı ve temizliği ihmal edilmemelidir. Epizyotomi yapılmadan normal doğum yapan kadınlar ise vajina bölgesine herhangi bir bakım ya da pansuman uygulamamalıdır.
- Bebeğinize ilk 6 ay yalnızca anne sütü vermeye dikkat edin.
- Normal doğum yapan kadınlar, hastaneden çıkarken reçete ile yazılan ilaçları kesinlike almayı ihmal etmemelidir. Bu ilaçların sütünüze bulaşması ve bebeğinize zarar vermesi söz konusu değildir.
- Doğum ardından olabildiğince dinlenmeye ve huzurlu kalmaya çalışın.
- Normal doğum yapan kadınlar, doğum ardından oldukça hızlı bir biçimde eski yaşantılarına geri dönebilirler. İyileşme süresinin kısa olması sebebiyle de kısa sürede formlarını yeniden kazanabilecekleri spora başlayabilirler.
- Doğum ardından başlayan löşi ismi verilen kanama ortalama bir ay azala azala bitecektir. Ancak kesinlikle tampon kullanılmamalıdır.
- Normal doğum yapan kadınlar, cinsel ilişkiye doğum ardından 1 ay sonra başlayabilmektedir. Fakat bu süreye doktor genel durumunuza bakarak karar verir. Dikişleriniz ve genel sağlığınıza göre bu süre uzayabilir.
- Normal doğum yapan kadınlarda göbek şişliğinin eski haline dönmesi adına en yararlı çözüm, egzersizdir. Zararlı besinlerden uzak durarak göbeğinizin eski haline dönmesini sağlayabilirsiniz. Gene gebelik ardından yoga da vücudunuz eski formuna kavuşmasını sağlayacaktır.
- Bebeğin kontrolleriniz, tahlillerini ve aşıları zamanında yaptırmaya dikkat edin. Aşıları aksamasın.
- Normal doğum ardından evinize döndüğünüzde doktorunuzun size belirttiği tarihte kontrole gitmeniz çok önemlidir. Bu kontrol çoğunlukla doğumun ardından bir hafta sonra yapılır. Yapılan muayenede epizyotomi dikişinin durumuna, rahim ya da kanama ile ilgili bir sorunun olup olmadığına, göğüslerle ve emzirme ile sorunların olup olmadığına bakılır.
- Normal doğum yapan kadınlara uygulanan doğum kesisi (epizyotomi) için atılan dikişler çoğunlukla kendiliğinden erir ve alınmaz. Doktorunuz bu durumun dışında bir şey söylemediği sürece dikişlerin alınmasına gerek yoktur.
- Doğum ardından cinsel ilişki için doktorunuz hangi doğum yöntemini öneriyorsa ortak bir karar alarak bunu uygulayabilirsiniz. Emzirmenin gebe kalmayı engellediğine dair bir inanış yaygın olsa da böyle bir durum yoktur.
- Normal doğum kadınlarda adetlerin yeniden ve düzenli olarak başlaması 6 ay ile 1 yıl arası sürebilir. Şayet anne bebeğini oldukça düzenli bir şekilde emziriyorsa, adetin düzene girmesi 1 yılı bulabilir. Ancak düzenli emzirmeyen anneler çoğunlukla doğum ardından 3 ay içerisinde düzenli adet görmeye başlarlar.
- Normal doğum ardından anneler vajinalarını su ya da farklı bir ürünle kesinlikle yıkamamalıdır. Kanama ya da akıntı kendiliğinden temizlenecektir.