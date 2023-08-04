Ekonomik ihtiyaçların ortaya çıktığı, girişim projelerinde gerek duyulan finansmana ilişkin Türkiye’de sadece esnafların alma hakkı bulunan esnaf kefalet kredisinde Bursa esnafı almış olduğu kredilerin geri ödemelerini aksatmadı.

Geçtiğimiz yıl 2 bin 700’den fazla esnafın müracaat ettiği ancak 2 bin 500 kişiye verilen esnaf kefalet kredisi bu yıl temmuz ayının sonu itibariyle sadece bin 914 kişiye verildi. Yıl sonuna kadar bu rakamın artması bekleniyor.

‘GERİ ÖDEMELERDE SIKINTI YOK’

Bursa Esnaf Kefalet Koo­peratifi ile Marmara Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bahri Şarlı 2022 yılında 2 bin 500 esnafa kredi verildiğini ifade ederek geri ödemelerde herhangi bir aksama meydana gelmediğini dile getirdi.

Bahri Şarlı, “2022 yılında 2 bin 754 müracaattan 2 bin 500 kişiye esnaf kefalet kredisinden faydalanma hakkı sağladık. Toplamda 429 milyon lira esnafa Bursa esnafı borcuna sadık kaldı. Kredilerin geri ödemelerinde herhangi bir aksama yaşanmadı geri ödemelerde gayet güzel sağlandı” sözlerini kullandı.

‘ESNAFA DESTEK OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ’

Esnafa destek olmak için tüm imkanları gözden geçirdiklerini ifade eden Bahri Şarlı, 2023 yılının temmuz ayının sonunun gelmesiyle verilen kredi tutarını da açıkladı.

Bahri Şarlı, ‘Bu yılın temmuz ayının sonu itibariyle bin 914 esnafa 237 milyon kredi verildi. Biz esnafımıza destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyor tüm imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Şartlar ne kadar müsait olursa yıl sonuna kadar yine kredi verilecek” dedi.

Edinilen bilgiye göre ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı esnafta krediye yönelik başvurularda her geçen gün artış yaşanıyor.