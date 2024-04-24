Bilecik’te ’Minnoş’ adı verilen sokak kedisinin sezaryen ile doğan 3 yavrusundan biri hayata tutunabildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sokakta hareketsiz yatan ’Minnoş’ adı verilen sokak kedisini gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı Hayvan Hastanesi görevlileri hemen olay yerine giderek doğumu başladığı görülen kediyi hastaneye götürdü. Yapılan ultrason ve tetkikler sonucu bir yavrunun doğum kanalını kapattığı anlaşıldı. Hemen sezaryene alınan kedinin normalinden 2 kat büyük 3 yavrusu olduğu görüldü. Yavrulardan sadece 1’i hayata tutunurken doğum yapan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.